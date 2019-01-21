Aytemiz Alanyaspor’da kupa mesaisi
Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı.
- 21.1.2019 16:07
- Güncelleme: 22.1.2019 10:47
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Dokunulmaz Arda Turan!
Toplam 1
Yorum
sss arda yorumlarını göremedik hayırdır çokmu iyi yorumlar vardı
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Mehmet Sepil'den Hüseyin Göçek tepkisi
Toplam 1
Yorum
KANDRALI GALATASARAY İSYAN EDERKEN 17 KULÜP İMZA TOPLATINIZ DUN TRABZONSPOR BUGÜN SİZ YARIN DİĞERLERİ TFF VE MHKYE GÜVEN YOK
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Galatasaray'da 2. forvet kim olacak?
Toplam 2
Yorum
austin ya bu m.cengiz geldiğinden beri uefa masalından başka ne yaptı hiçbir projesi yok,transfer tkm ortada,bu sadece masalcı ya.
Aytemiz Alanyaspor’da kupa mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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