Aytemiz Alanyaspor’da kupa mesaisi
22 Ocak 2019, Salı
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Aytemiz ’da kupa mesaisi

Aytemiz Alanyaspor’da kupa mesaisi

Aytemiz , Son 16 Turu ikinci maçında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gözetiminde başlayan antrenmanda, Demir Grup Sivasspor mücadelesinde ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme koşusu yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık ve şut çalışmaları gerçekleştirdi. Alanyaspor hazırlıklarını yarın saat 16.00'da tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 21.1.2019 16:07
  2. Güncelleme: 22.1.2019 10:47
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