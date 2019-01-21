Alanya affetmedi

Süper Lig'de Sergen Yalçın ile yükselişe geçmek isteeyn Alanyaspor, evinde konuk ettiği Sivasspor'u eli boş gönderdi. Henüz 1. dakikada Alanya, Fernandes'in direkten dönen kafa vuruşunu tamamlayamayan Efecan'la fırsatı kullanamadı. 10'da Villafanez'in gole giden topunu Douglas çizgiden çıkardı. Akdeniz ekibi 37'de, Ziya'nın Djalma'yı düşürmesiyle penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Djalma takımını öne geçirdi: 1-0. 45+1'de Efecan, Ziya'nın solundan atıp sağından geçti, verdiği pasta Fernandes'e 'al da at' dedi. Şilili yıldız bu ikramı çevirmedi ve ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.



SİVAS DİREĞE TAKILDI

İkinci yarıda Sivas, beraberliğe çok yaklaştı. 53'te Rybalka'nın vuruşu direkten döndü. 56'da ise Muhammet kaleciyle karşı karşıya son vuruşu yapamadı. 81'de Ozan Tufan, kaleci Tolgahan'ı geçemedi ve maç turuncu-yeşillilerin zaferiyle sonuçlandı. Başakşehir'e satılan Robinho'nun hücumda eksikliğini hisseden kırmızı-beyazlılar, üst üste 2. yenilgisini alırken, Alanya ise 4 maçlık aradan sonra galibiyete ulaştı.



YALÇIN: İKİNCİ YARIYA İYİ BAŞLANGIÇ YAPTIK

Alanyan'nın hocası Sergen Yalçın, "İkinci yarıya başlangıcımız gayet iyi. İki maç oynadık. Kasımpaşa'ya karşı tempolu oynadık. İyi oynamak, o kadar fizik ve güç olarak sahada kalmak kolay değil. Demek ki oyuncular devre arasını iyi değerlendirmiş. Fizik olarak hazırız. Bu da bizi sevindirdi" dedi.



UZGUR: İSTEDİĞİMİZ HİÇBİR ŞEYİ YAPAMADIK

Sivasspor'da teknik sorumlu Ersel Uzgur, ikinci yarıya iyi başlayamadıkları üzgün olduklarını söyledi. Uzgur, "Maçın ilk yarısını hiç istemediğimiz bir biçimde kötü bir oyunla tamamladık. İstediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. İkinci yarıda daha iyiydik ama pozisyonları değerlendiremedik" dedi.