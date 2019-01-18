Merih’e servet – Fotomaç – 18 Ocak 2019
18 Ocak 2019, Cuma
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Merih’e servet

Merih’e servet

, kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki stoperin 3.5 milyon euro satın alma opsiyonunu kullandı, Merih’i iki katına ’ya sattı.

, Galatasaraylı Ozan Kabak'ın 11 milyon euro bonservisle Alman ekibi Stuttgart'a satılmasını konuşurken bir başka bomba haber Alanya'dan geldi. alt yapısından yetişen 'ı sezon başında Portekiz ekibi 'dan kiralayan Aytemiz , oyuncunun 3.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanıp bonservisini aldı.

GALATASARAY DA İSTİYORDU
İtalya Serie A ekibi 'nun Merih Demiral'ı etmek istemesi üzerine böyle bir hamle yapan Alanyaspor, 20 yaşındaki stoperi 7 milyon euro bonservis bedeliyle Çizme ekibine sattı. A Milli Futbol Takımı'nda da görev yapan Merih Demiral'a Galatasaray'ın da talip olduğu ancak İtalyanlar'ın yüksek işi transferi bitirdiği ileri sürüldü. Transfer bir kaç gün içinde netlik kazanacak.

  1. 18.1.2019
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