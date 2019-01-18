Merih’e servet
Alanyaspor, kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki stoperin 3.5 milyon euro satın alma opsiyonunu kullandı, Merih’i iki katına Sassulo’ya sattı.
Türkiye, Galatasaraylı Ozan Kabak'ın 11 milyon euro bonservisle Alman ekibi Stuttgart'a satılmasını konuşurken bir başka bomba haber Alanya'dan geldi. Fenerbahçe alt yapısından yetişen Merih Demiral'ı sezon başında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan kiralayan Aytemiz Alanyaspor, oyuncunun 3.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanıp bonservisini aldı.
GALATASARAY DA İSTİYORDU
İtalya Serie A ekibi Sassulo'nun Merih Demiral'ı transfer etmek istemesi üzerine böyle bir hamle yapan Alanyaspor, 20 yaşındaki stoperi 7 milyon euro bonservis bedeliyle Çizme ekibine sattı. A Milli Futbol Takımı'nda da görev yapan Merih Demiral'a Galatasaray'ın da talip olduğu ancak İtalyanlar'ın yüksek işi transferi bitirdiği ileri sürüldü. Transfer bir kaç gün içinde netlik kazanacak.
- 18.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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