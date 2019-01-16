Alanya’ya İngiliz milli stoper – Fotomaç – 16 Ocak 2019
16 Ocak 2019, Çarşamba
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’ya İngiliz milli stoper

Alanya’ya İngiliz milli stoper

, deneme idmanlarına çıkardığı 27 yaşındaki İngiliz stoper ile 2.5 yıllık imza attı.

, deneme idmanlarına çıkardığı 27 yaşındaki İngiliz stoper ile 2.5 yıllık imza attı. İskoçya'da Dundee'den ayrılan Caulker, 'de Tottenham, ve Southampton gibi takımlarda oynadı. 1.91 boyundaki dev stoper, 1 kez de ile boy gösterdi.

  1. 16.1.2019
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