Alanya’ya İngiliz milli stoper
Alanya, deneme idmanlarına çıkardığı 27 yaşındaki İngiliz stoper Steven Caulker ile 2.5 yıllık imza attı.
Alanya, deneme idmanlarına çıkardığı 27 yaşındaki İngiliz stoper Steven Caulker ile 2.5 yıllık imza attı. İskoçya'da Dundee'den ayrılan Caulker, Premier Lig'de Tottenham, Liverpool ve Southampton gibi takımlarda oynadı. 1.91 boyundaki dev stoper, 1 kez de İngiltere ile boy gösterdi.
- 16.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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