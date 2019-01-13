Çek golcü Sural Alanya’da – Fotomaç – 13 Ocak 2019
13 Ocak 2019, Pazar
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Çek golcü Sural Alanya’da

Çek golcü Sural Alanya’da
, uzun süredir peşinde olduğu Çek forvet Josef Sural'ı renklerine bağladı. İlk yarıda forması giyen 28 yaşındaki santrfor, 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Daha önce Slovan Liberec'te de görev yapan tecrübeli oyuncu, bu sezon 18 karşılaşmada 5 kez rakip ağları sarstı. Öte yandan bir süredir takımla antrenmanlara çıkan 27 yaşındaki İngiliz stoper Steven Caulker'ın da kısa süre içerisinde resmi imzayı atacağı öğrenildi.
  1. 13.1.2019
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