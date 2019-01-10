Serdar Gürler Göztepe'de!
Göz-Göz, İspanya La Liga’da Huesca’da oynayan Serdar Gürler’i renklerine bağladı. 27 yaşındaki milli futbolcu 1.5 yıllığına kiralandı.
Yabancı kontenjanının dolu olması yüzünden yerli futbolculara yönelen Göztepe, İspanya La Liga ekiplerinden Huesca'da oynayan Serdar Gürler'i renklerine bağladı. İspanyollarla yapılan görüşmeler sonucu, 2022'ye kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki sağ açığın, 1.5 yıllığına kiralandığı öğrenildi. Özelikle dripling ve sprint özelliğiyle dikkat çeken milli futbolcunun 2 gün içinde takımın Antalya'daki kampına katılacağı bildirildi. Bu sezon İspanya'da 18 maça çıkan Serdar, skora katkı koyamadı. Ligde 5 maça 11'de başlamasına rağmen 90 dakika sahada kalamadı. Tecrübeli yıldız, geçen sezon Süper Lig'den düşen Osmanlıspor'da 33 maçta 13 gol, 6 asistlik bir katkı sağlamıştı.
'CANIMIZI DiŞiMiZE TAKACAĞIZ'
Göztepe'nin Portekizli yıldız kalecisi Beto, 2. yarıda taraftarlara canını dişine takan bir takım izlettireceklerinin sözünü verdi. 36 yaşındaki eldiven, "Taraftarlar 2. yarıda canını dişine takan bir Göztepe izleyecek" dedi. Göz-Göz'de çalışkanlığıyla örnek futbolcu profili çizen, Türkiye kariyerinde kurtardığı penaltılarla dikkat çeken ve 11 penaltının 6'sına set çeken Beto, "Penaltılara nasıl çalıştığım bana kalması gereken bir sır" ifadelerini kullandı.
- 10.1.2019
-
800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
-
Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
-
Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
Serdar Gürler Göztepe'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.