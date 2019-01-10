Yabancı kontenjanının dolu olması yüzünden yerli futbolculara yönelen Göztepe, İspanya La Liga ekiplerinden Huesca'da oynayan Serdar Gürler'i renklerine bağladı. İspanyollarla yapılan görüşmeler sonucu, 2022'ye kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki sağ açığın, 1.5 yıllığına kiralandığı öğrenildi. Özelikle dripling ve sprint özelliğiyle dikkat çeken milli futbolcunun 2 gün içinde takımın Antalya'daki kampına katılacağı bildirildi. Bu sezon İspanya'da 18 maça çıkan Serdar, skora katkı koyamadı. Ligde 5 maça 11'de başlamasına rağmen 90 dakika sahada kalamadı. Tecrübeli yıldız, geçen sezon Süper Lig'den düşen Osmanlıspor'da 33 maçta 13 gol, 6 asistlik bir katkı sağlamıştı.



'CANIMIZI DiŞiMiZE TAKACAĞIZ'



Göztepe'nin Portekizli yıldız kalecisi Beto, 2. yarıda taraftarlara canını dişine takan bir takım izlettireceklerinin sözünü verdi. 36 yaşındaki eldiven, "Taraftarlar 2. yarıda canını dişine takan bir Göztepe izleyecek" dedi. Göz-Göz'de çalışkanlığıyla örnek futbolcu profili çizen, Türkiye kariyerinde kurtardığı penaltılarla dikkat çeken ve 11 penaltının 6'sına set çeken Beto, "Penaltılara nasıl çalıştığım bana kalması gereken bir sır" ifadelerini kullandı.