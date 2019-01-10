Alanyaspor rahat kazandı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında TFF 2. Lig temsilcisi Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti.
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Alanya ilçesinde sürdüren Alanyaspor, Sakaryaspor ile Goldcity Turizm Kompleksi futbol sahasında karşılaştı.
Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmaya Haydar Yılmaz, Steven Caulker, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Wanderson, Cisse, Villafanez, Nsakala, Tzavellas, Junior Fernandes ve Taha Yalçıner ilk 11'i ile çıktı.
Sakaryaspor ise Oğuz Çalışkan, Ferit Erişçi, Canberk Ömer Özdemir, Ümit Yasin Arslan, Berkay Can Demircioğlu, Oğuz Kocabal, Ferhat Yazgan, Serkan Odabaşoğlu, Berk İsmail Ünsal, Dilaver Güçlü ve Zahit Fındık ilk 11'i ile sahada yer aldı.
Maçta 22. dakikada Efecan Karaca'nın golüyle öne geçen Aytemiz Alanyaspor, 5 dakika sonra Cisse ile farkı ikiye çıkardı.
İlk yarının son dakikasında Berkay Can, kornerden gelen topu kafayla filelere göndererek maçı 2-1'e getirdi.
İkinci yarıda oyuna giren Djalma Campos, ceza sahasında düşürülmesinin ardından 46. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çevirerek skoru 3-1'e taşıdı ve müsabaka bu skorla sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Aytemiz Alanyaspor'un Fenerbahçe'den transfer ettiği Ozan Tufan oyuna dahil oldu.
- 10.1.2019 19:39
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Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
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Yorum
motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
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