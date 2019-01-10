Alanyaspor rahat kazandı
10 Ocak 2019, Perşembe
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rahat kazandı

Alanyaspor rahat kazandı

ekiplerinden Aytemiz , hazırlık maçında TFF 2. Lig temsilcisi Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Alanya ilçesinde sürdüren , Sakaryaspor ile Goldcity Turizm Kompleksi futbol sahasında karşılaştı.

Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmaya Haydar Yılmaz, Steven Caulker, , , Wanderson, Cisse, Villafanez, Nsakala, Tzavellas, Junior Fernandes ve Taha Yalçıner ilk 11'i ile çıktı.

Sakaryaspor ise Oğuz Çalışkan, Ferit Erişçi, Canberk Ömer Özdemir, Ümit Yasin Arslan, Berkay Can Demircioğlu, Oğuz Kocabal, Ferhat Yazgan, Serkan Odabaşoğlu, Berk İsmail Ünsal, Dilaver Güçlü ve Zahit Fındık ilk 11'i ile sahada yer aldı.

Maçta 22. dakikada Efecan Karaca'nın golüyle öne geçen Aytemiz Alanyaspor, 5 dakika sonra Cisse ile farkı ikiye çıkardı.

İlk yarının son dakikasında Berkay Can, kornerden gelen topu kafayla filelere göndererek maçı 2-1'e getirdi.

İkinci yarıda oyuna giren , ceza sahasında düşürülmesinin ardından 46. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çevirerek skoru 3-1'e taşıdı ve müsabaka bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Aytemiz Alanyaspor'un Fenerbahçe'den transfer ettiği oyuna dahil oldu.

  1. 10.1.2019 19:39
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