Aytemiz Alanyaspor testten geçti
Aytemiz Alanyaspor Nordbord' ve 'Smartjump' testlerinden geçti.
Devre arası kampını Alanya'daki bir otelin tesislerinde sürdüren Aytemiz Alanyaspor'da futbolcular bu sabah fitness salonunda yapılan kuvvet antrenmanında 'Nordbord' ve 'Smartjump' testlerinden geçti. Bir firmanın direktörü Mehmet Seçkin ve Çınar Kaynak tarafından futbolcuların kas gücü değerlerini tespit etmek amacıyla yapılan testlerin ardından antrenörler gözetiminde kuvvet çalışmaları yapıldı.
Aytemiz Alanyaspor, bugün saat 17.00'de kamp yaptığı otelin futbol sahasında yapacağı antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.
- 3.1.2019 14:11
- Güncelleme: 3.1.2019 15:52
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
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CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
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