Aytemiz Alanyaspor testten geçti
03 Ocak 2019, Perşembe
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Aytemiz testten geçti

Aytemiz Alanyaspor testten geçti

Aytemiz Nordbord' ve 'Smartjump' testlerinden geçti.

Devre arası kampını Alanya'daki bir otelin tesislerinde sürdüren Aytemiz 'da futbolcular bu sabah fitness salonunda yapılan kuvvet antrenmanında 'Nordbord' ve 'Smartjump' testlerinden geçti. Bir firmanın direktörü Mehmet Seçkin ve Çınar Kaynak tarafından futbolcuların kas gücü değerlerini tespit etmek amacıyla yapılan testlerin ardından antrenörler gözetiminde kuvvet çalışmaları yapıldı.



Aytemiz Alanyaspor, bugün saat 17.00'de kamp yaptığı otelin futbol sahasında yapacağı antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 3.1.2019 14:11
  2. Güncelleme: 3.1.2019 15:52
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