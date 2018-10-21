Mesut Bakkal: ”Maçı ilk devre verdik”
Spor Toto Süper Lig’in 9. hafta maçında sahasında Antalyaspor'a 1-0’lık skorla mağlup olan Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Mesut Bakkal, ”Ayağı pas yapan bir Antalyaspor var. Biz bence maçı ilk devre oynadığımız oyunla verdik. Bundan bayağı bir çıkaracağımız dersler olduğunu düşünüyorum” dedi.
- 21.10.2018 20:01
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Rizespor - Konyaspor: 1-1
Toplam 1
Yorum
Kontra Rize kazansa iyiydi. fb yıllar sonra hak ettiği sırada olurdu ne güzel...
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Kimlik bunalımı
Toplam 2
Yorum
Adil Beter olun
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Ali Koç, Sivas'tan da mutsuz ayrıldı
Toplam 5
Yorum
3 ay da baydiniz Aziz Yıldırım olmak kim siz kim Fenerbahçe için 20 yılda en kötü belkide 3 cü olmuştur adam küme düşmeye oynuyor koca takım hala vız vız vız
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