Alanyaspor kuvvet çalıştı
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    kuvvet çalıştı

    Alanyaspor kuvvet çalıştı

    Aytemiz , hazırlıklarını kuvvet antrenmanıyla sürdürdü.

    , milli maç dolayısıyla lige verilen arada çalışmalarını sürdürdü. Turuncu yeşilli ekip, fitness salonunda kuvvet antrenmanı yaptı. Antrenmana koşu bandı ve bisiklette ısınarak başlayan futbolcular daha sonra fitness aletlerinde çalışmalarına devam etti.

    Alanyaspor çalışmalarını bu akşam tesislerde yapacağı antrenmanla sürdürecek. Aytemiz Alanyaspor, Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü saat 16.00'da sahasında 'u konuk edecek.

    1. 11.10.2018 14:29
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