Alanyaspor kuvvet çalıştı
Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını kuvvet antrenmanıyla sürdürdü.
Alanyaspor, milli maç dolayısıyla lige verilen arada çalışmalarını sürdürdü. Turuncu yeşilli ekip, fitness salonunda kuvvet antrenmanı yaptı. Antrenmana koşu bandı ve bisiklette ısınarak başlayan futbolcular daha sonra fitness aletlerinde çalışmalarına devam etti.
Alanyaspor çalışmalarını bu akşam tesislerde yapacağı antrenmanla sürdürecek. Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü saat 16.00'da sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
- 11.10.2018 14:29
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
yiğit hocaya allah rahmet eylesin ünal hoca.anadolu futbolunn delikamlı evladı.paraya anadolu futbolnu satmayan kahramn.rabbim sabırlr versin sana..
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
1461 TRABZON Teyzemize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere sabır versin Ünal Hocam.
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
Toplam 2
Yorum
tuncer Erhan Altın Denizlispor hocası olmalı
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