Alanyaspor, Emre Güral'ın sözleşmesi feshetti!
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    , Emre Güral'ın sözleşmesi feshetti!

    Alanyaspor, Emre Güral'ın sözleşmesi feshetti!

    Aytemiz , Emre Güral ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı.

    ekiplerinden Aytemiz , futbolcu Emre Güral ile yollarını ayırdı.

    Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

    "Profesyonel futbolcumuz Emre Güral'ın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Emre Güral'a bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz."

    1. 11.10.2018 19:38
    2. Güncelleme: 11.10.2018 19:41
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