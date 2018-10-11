Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, futbolcu Emre Güral ile yollarını ayırdı.



Kulüpten yapılan açıklama şöyle;



"Profesyonel futbolcumuz Emre Güral'ın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Emre Güral'a bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz."



