Alanyaspor, Emre Güral'ın sözleşmesi feshetti!
Aytemiz Alanyaspor, Emre Güral ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı.
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, futbolcu Emre Güral ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Profesyonel futbolcumuz Emre Güral'ın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Emre Güral'a bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz."
- 11.10.2018 19:38
- Güncelleme: 11.10.2018 19:41
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Yorum
vatandaş yeniçeriler gibi olmaya başladılar
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Yorum
erol hoca yazık bu kişiyi haber etmeye bile değmez...
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İnşallah kuş sürüsüne çarpmayız!
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Yorum
austin hiçbir proje yok ancak hikaye anlatın.masalcı başkan şöyle rapor sunduk böyle tasarruf ettik alternatif gelir için bir tane fikir yok.
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