Ligde 2018/19 sezonuna hayal ettiği gibi başlayamayan ve ilk 5 maçında galibiyet alamayan Ege temsilcisi, üç puana 6. haftada Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek ulaştı. Yeşil-siyahlı ekip, ilk 6 haftada topladığı 5 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.

Bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçtan eli boş dönen Akhisarspor, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında dış sahada ilk puanını almaya çalışacak.

Akhisarspor'da Serginho'nun sakatlığı bulunuyor.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor maçında hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

CİHAT ARSLAN YENİDEN GÖREVDE

Teknik direktör Safet Susic'in ayrılmasının ardından geçici olarak Cem Kavçak'ı takımın başına getiren Akhisarspor, hafta içinde eski teknik direktörü Cihat Arslan'la anlaştı.

Yeşil-siyahlı ekibin başında daha önce ligde 36 maça çıkan Cihat Arslan, son olarak 27 Ağustos 2016'da 3-1 yenildikleri Galatasaray karşılaşmasında görev yapmıştı.

ALANYASPOR İLE AKHİSAR'IN 5. RANDEVUSU

Rakibiyle Süper Lig'de 5. kez karşılaşacak yeşil-siyahlı ekip, daha önce çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Söz konusu mücadelelerde 4 gol atıp kalesinde 7 gol gören Akhisarspor'un, Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda oynadığı 2 karşılaşmada galibiyeti bulunmuyor.

İLK ON BİRLER BELLİ OLDU!

Aytemiz Alanyaspor'un 11': Ufuk, Nsakala, Tzevellas, Merih, Baiano, Maniatis, Sackey, Ceyhun, Villafanez, Efecan, Cisse

Akhisarspor: Fatih, Vrsayevic, Mustafa Yumlu, Caner, Kadir, Eray, Manu, Güray, Sissoko, Regattin, Seleznov.