Alanyaspor - Akhisar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı Maç izle
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    - Akhisar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Alanyaspor - Akhisar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    'in 7. haftasından Aytemiz evinde yeni teknik direktörü ile ilk maçına çıkacak Akhisar'ı ağırlıyor.

    Ligde 2018/19 sezonuna hayal ettiği gibi başlayamayan ve ilk 5 maçında galibiyet alamayan Ege temsilcisi, üç puana 6. haftada Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek ulaştı. Yeşil-siyahlı ekip, ilk 6 haftada topladığı 5 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.

    Bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçtan eli boş dönen , Aytemiz karşılaşmasında dış sahada ilk puanını almaya çalışacak.

    Akhisarspor'da Serginho'nun sakatlığı bulunuyor.

    Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor maçında hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

    CİHAT ARSLAN YENİDEN GÖREVDE

    Teknik direktör Safet Susic'in ayrılmasının ardından geçici olarak Cem Kavçak'ı takımın başına getiren Akhisarspor, hafta içinde eski teknik direktörü 'la anlaştı.

    Yeşil-siyahlı ekibin başında daha önce ligde 36 maça çıkan Cihat Arslan, son olarak 27 Ağustos 2016'da 3-1 yenildikleri Galatasaray karşılaşmasında görev yapmıştı.

    ALANYASPOR İLE AKHİSAR'IN 5. RANDEVUSU

    Rakibiyle 'de 5. kez karşılaşacak yeşil-siyahlı ekip, daha önce çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

    Söz konusu mücadelelerde 4 gol atıp kalesinde 7 gol gören Akhisarspor'un, Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda oynadığı 2 karşılaşmada galibiyeti bulunmuyor.

    İLK ON BİRLER BELLİ OLDU!

    Aytemiz Alanyaspor'un 11': Ufuk, Nsakala, Tzevellas, Merih, Baiano, Maniatis, Sackey, Ceyhun, Villafanez, Efecan, Cisse

    Akhisarspor: Fatih, Vrsayevic, Mustafa Yumlu, Caner, Kadir, Eray, Manu, Güray, Sissoko, Regattin, Seleznov.

    1. 29.9.2018 15:27
    2. Güncelleme: 29.9.2018 15:28
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