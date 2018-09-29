Alanyaspor - Akhisar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 7. haftasından Aytemiz Alanyaspor evinde yeni teknik direktörü Cihat Arslan ile ilk maçına çıkacak Akhisar'ı ağırlıyor.
Ligde 2018/19 sezonuna hayal ettiği gibi başlayamayan ve ilk 5 maçında galibiyet alamayan Ege temsilcisi, üç puana 6. haftada Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek ulaştı. Yeşil-siyahlı ekip, ilk 6 haftada topladığı 5 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.
Bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçtan eli boş dönen Akhisarspor, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında dış sahada ilk puanını almaya çalışacak.
Akhisarspor'da Serginho'nun sakatlığı bulunuyor.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor maçında hakem Arda Kardeşler görev yapacak.
CİHAT ARSLAN YENİDEN GÖREVDE
Teknik direktör Safet Susic'in ayrılmasının ardından geçici olarak Cem Kavçak'ı takımın başına getiren Akhisarspor, hafta içinde eski teknik direktörü Cihat Arslan'la anlaştı.
Yeşil-siyahlı ekibin başında daha önce ligde 36 maça çıkan Cihat Arslan, son olarak 27 Ağustos 2016'da 3-1 yenildikleri Galatasaray karşılaşmasında görev yapmıştı.
ALANYASPOR İLE AKHİSAR'IN 5. RANDEVUSU
Rakibiyle Süper Lig'de 5. kez karşılaşacak yeşil-siyahlı ekip, daha önce çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
Söz konusu mücadelelerde 4 gol atıp kalesinde 7 gol gören Akhisarspor'un, Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda oynadığı 2 karşılaşmada galibiyeti bulunmuyor.
İLK ON BİRLER BELLİ OLDU!
Aytemiz Alanyaspor'un 11': Ufuk, Nsakala, Tzevellas, Merih, Baiano, Maniatis, Sackey, Ceyhun, Villafanez, Efecan, Cisse
Akhisarspor: Fatih, Vrsayevic, Mustafa Yumlu, Caner, Kadir, Eray, Manu, Güray, Sissoko, Regattin, Seleznov.
- 29.9.2018 15:27
- Güncelleme: 29.9.2018 15:28
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Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
Toplam 1
Yorum
ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
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Maicon golle döndü!
Toplam 2
Yorum
Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
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Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın pozisyonunu yorumladı: Penaltı mı?
Toplam 5
Yorum
metinn2 bunlar nasil tv spor yorumcualri anlamak zoor yok efendim parmak ucu ile cekmis yok dokunma yapmsi ama o kadarda dokunulurmus yuuuuh
Alanyaspor - Akhisar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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