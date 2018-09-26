Papiss Cisse sezonu damgalar! – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    sezonu damgalar!

    <a href="/index/papiss-cisse?id=0fe1d328-beb0-4ada-b230-76cd7fa94f2f" class="" rel="tag">Papiss Cisse</a> sezonu damgalar!
    'un hocası , oyuncusu Papiss Cisse'ye övgü yağdırdı. Bakkal, "Cisse çok kaliteli ve kariyerli. İnanıyorum ki bu sezon lige damgasını vuracak. " dedi. 6-0 yenildikleri G.Saray maçının milat olduğunu söyleyen Bakkal, "Son 3 maçı hak ederek kazandık" dedi.
    1. 26.9.2018
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