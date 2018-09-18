Alanyaspor, eksi 7 averajda ama 6 puanı bulunuyor – Fotomaç – 18 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    , eksi 7 averajda ama 6 puanı bulunuyor

    Alanyaspor, eksi 7 averajda ama 6 puanı bulunuyor

    Ligde sadece 2 golü bunan 'un 6 puanı bulunuyor.

    'de 5. hafta mücadelelerinin tamamlanmasının ardından ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Aytemiz Alanyaspor, bu haftaya kadar kalesinde 9 gol görmesine rağmen attığı 2 gol ile 2 galibiyet alıp 13. sırada kendine yer buldu.

    Spor Lig'in 5. haftası dün akşam oynanan Aytemiz Alanyaspor - maçıyla son bulurken, temsilcisinde ilginç bir istatistik dikkat çekti. Turuncu-yeşilliler, ligde sırasıyla Demir Grup Sivasspor'a 1-0, Ankaragücü'ne 2-0 ve 'a 6-0 mağlup olduktan sonra ve Trabzonspor'u sahasında 1-0 mağlup ederek 6 puana ulaştı. Süper Lig'de ilk 3 haftada rakip fileleri havalandıramayan Alanyaspor, sonraki lig mücadelelerinde ise rakiplerini attığı tek golle mağlup etmeyi başardı. temsilcisi Süper Lig'in en az gol atan ve en kötü averaja sahip takımı olmasına rağmen 5. hafta sonunda 13. sırada yer aldı.

    1. 18.9.2018 17:00
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