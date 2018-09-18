Alanyaspor, eksi 7 averajda ama 6 puanı bulunuyor
Ligde sadece 2 golü bunan Alanyaspor'un 6 puanı bulunuyor.
Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta mücadelelerinin tamamlanmasının ardından ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Aytemiz Alanyaspor, bu haftaya kadar kalesinde 9 gol görmesine rağmen attığı 2 gol ile 2 galibiyet alıp 13. sırada kendine yer buldu.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftası dün akşam oynanan Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor maçıyla son bulurken, Akdeniz temsilcisinde ilginç bir istatistik dikkat çekti. Turuncu-yeşilliler, ligde sırasıyla Demir Grup Sivasspor'a 1-0, Ankaragücü'ne 2-0 ve Galatasaray'a 6-0 mağlup olduktan sonra Göztepe ve Trabzonspor'u sahasında 1-0 mağlup ederek 6 puana ulaştı. Süper Lig'de ilk 3 haftada rakip fileleri havalandıramayan Alanyaspor, sonraki lig mücadelelerinde ise rakiplerini attığı tek golle mağlup etmeyi başardı. Antalya temsilcisi Süper Lig'in en az gol atan ve en kötü averaja sahip takımı olmasına rağmen 5. hafta sonunda 13. sırada yer aldı.
- 18.9.2018 17:00
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Alanyaspor, eksi 7 averajda ama 6 puanı bulunuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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