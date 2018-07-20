Alanyaspor’a 'VAR' eğitimi
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda uygulanacak Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) eğitim çalışmaları kapsamında Aytemiz Alanyaspor’a bir sunum yapıldı.
Süper Lig'de bu sezon uygulanacak 'VAR' sistemi eğitim çalışmaları kapsamında Aytemiz Alanyaspor'a bir sunum yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz, Düzce'deki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirdiği sunumda, turuncu-yeşilli takımın teknik ekibi ve futbolcularına VAR'ın ilkeleri ve felsefesi, VAR kapsamına giren pozisyonlar, sistemin nasıl çalıştığı, disiplin uygulamaları ile diğer detayları anlattı. Sunuma kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu da katıldı.
- 20.7.2018 14:47
- Güncelleme: 20.7.2018 16:05
-
Hacısalihoğlu'ndan Ünal Karaman paylaşamı
Toplam 1
Yorum
bilirkişi trabzon sporda nerde çöp futbolcu var onları bulup getiriyor
-
Carole Fatih Terim'in sınavından geçemedi
Toplam 3
Yorum
Aslan Geldigindede siradandi Tellesin boslugunu bununla doldurmustu CAPSIZ DURSUN.Gomisde gecen yilki hava yok DIKKAT
-
Türkiye'nin en genç teknik direktörü, Batman'da iz bırakmak istiyor
Toplam 1
Yorum
sk.archiart ISPARTA DAVRAZSPOR - POLAT ÇELEBİ
Alanyaspor’a 'VAR' eğitimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.