Alanyaspor’a 'VAR' eğitimi
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    ’a 'VAR' eğitimi

    Alanyaspor’a 'VAR' eğitimi

    2018-2019 Spor Toto Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda uygulanacak Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) eğitim çalışmaları kapsamında Aytemiz ’a bir sunum yapıldı.

    'de bu sezon uygulanacak 'VAR' sistemi eğitim çalışmaları kapsamında Aytemiz 'a bir sunum yapıldı. (TFF) Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz, 'deki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirdiği sunumda, turuncu-yeşilli takımın teknik ekibi ve futbolcularına VAR'ın ilkeleri ve felsefesi, VAR kapsamına giren pozisyonlar, sistemin nasıl çalıştığı, disiplin uygulamaları ile diğer detayları anlattı. Sunuma kulüp başkanı Hasan da katıldı.

    1. 20.7.2018 14:47
    2. Güncelleme: 20.7.2018 16:05
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