"Alanya çok güçlü olacak" – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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    14 Temmuz 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    "Alanya çok güçlü olacak"

    "Alanya çok güçlü olacak"
    'un 'dan transferi , kaliteli ayaklara sahip olduklarını vurguladı. 29 yaşındaki tecrübeli golcü, "Djalma ve Bobo da geldi. Ofansif hattımız çok iyi ama defansta da iyiyiz. Bu sene inşallah çok güçlü bir takım olacak" ifadelerini kullandı.
    1. 14.7.2018
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