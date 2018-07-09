Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Brezilyalı golcü oyuncu Bobo, Alanyaspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.



33 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Cruzeiro, Kayserispor, Gremio ve Sydney FC'de forma giydi.