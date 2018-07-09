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    'ın eski yıldızı Aytemiz 'da

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın eski yıldızı <a href="/index/bobo?id=13b51baa-6d68-4cd0-a90e-0e45f7269b81" class="" rel="tag">Bobo</a> Aytemiz <a href="/index/alanyaspor?id=23ddba95-d7db-4309-b2a0-3ad0e60b2141" class="" rel="tag">Alanyaspor</a>'da

    Spor Toto Süper Lig takımlarından , Bir dönem 'ta da forma giyen Brezilyalı golcü oyuncu , 'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Bir dönem 'ta da forma giyen Brezilyalı golcü oyuncu , 'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    33 yaşındaki oyuncu 'tan ayrıldıktan sonra Cruzeiro, Kayserispor, Gremio ve Sydney FC'de forma giydi.

    1. 9.7.2018 11:23
    2. Güncelleme: 9.7.2018 12:53
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