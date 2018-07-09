Aytemiz Alanyaspor'da ayrılık
Aytemiz Alanyaspor geçen sezon devre arasında 1.5 yıllığına anlaştığı Francisco Wanderson ile yollarını ayırdı.
Aytemiz Alanyaspor, geçen sezon ara transfer döneminde Dinamo Moskova'dan 1.5 yıllığına kadroya dahil ettiği Brezilyalı forvet oyuncu Wanderson ile sözleşmeyi karşılıklı olarak feshettiğini duyurdu.
Kulübün resmi sitesinde yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz futbolcularından Francisco Wanderson do Carmo Carneiro'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Wanderson'a bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz" denildi.
- 9.7.2018 14:19
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Cocu Elmas buldu!
Toplam 1
Yorum
KrAlex Bu çocuğun kumaşı sağlam gerekirse bu sezon yapılanma sezonu olacağından feda başlatılabilir alt yapıdan potansiyelli oyuncular A takıma..
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En dayanıklı İbanez oldu
Toplam 1
Yorum
ts61 sezon başladığındada paf takıma yollayıp ödüllendirirsiniz. şu damdoya verilen şans bu adama verilmedi ve bunun gibi nicelere...
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Fenerbahçe Volkan Demirel ile yeni sözleşme imzaladı
Toplam 4
Yorum
fbli azizin başkanlığı süresince fb liğimi dondurmuştum,ali koç geldi tekrar fb liliğime devam demiştim, ama volkan yüzünden tekrar donduracağım.
Aytemiz Alanyaspor'da ayrılık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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