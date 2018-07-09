Aytemiz Alanyaspor, geçen sezon ara transfer döneminde Dinamo Moskova'dan 1.5 yıllığına kadroya dahil ettiği Brezilyalı forvet oyuncu Wanderson ile sözleşmeyi karşılıklı olarak feshettiğini duyurdu.



Kulübün resmi sitesinde yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz futbolcularından Francisco Wanderson do Carmo Carneiro'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Wanderson'a bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz" denildi.