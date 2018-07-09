Aytemiz Alanyaspor'da ayrılık – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'da ayrılık

    <a href="/index/aytemiz-alanyaspor?id=45bc5554-d2a8-44de-80aa-9c9f3fc29583" class="" rel="tag">Aytemiz Alanyaspor</a>'da ayrılık

    geçen sezon devre arasında 1.5 yıllığına anlaştığı ile yollarını ayırdı.

    , geçen sezon ara transfer döneminde 'dan 1.5 yıllığına kadroya dahil ettiği Brezilyalı forvet oyuncu Wanderson ile sözleşmeyi karşılıklı olarak feshettiğini duyurdu.

    Kulübün resmi sitesinde yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz futbolcularından do Carmo Carneiro'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Wanderson'a bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz" denildi.

    1. 9.7.2018 14:19
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