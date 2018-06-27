Emre Akbaba’nın tişörtü heyecanlandırdı – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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HEPSİ
    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Emre Akbaba’nın tişörtü heyecanlandırdı

    Emre Akbaba’nın tişörtü heyecanlandırdı

    Aytemiz ’un yıldız ismi Emre Akbaba, ’da tatilin tadını çıkarıyor. hesabından paylaştığı tatil fotoğrafında tişörtünde bulunan sarı-kırmızı renkler ise Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Ayrıca birçok ve taraftarları da takımlarına olması yönünde yıldız isme çağrıda bulunuyor.

    döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan Emre Akbaba, 'da tatilin tadını çıkarıyor. Yurt içi ve yurt dışında birçok takımla adı anılan ve hakkında her gün yeni bir takıma olacağı yönünde iddialar ortaya atılan genç futbolcu 'nın şehrinde tatiline devam ediyor.

    Tatil fotoğraflarını hesabı takipçileriyle paylaşan Akbaba'nın giydiği tişörtte bulunan sarı-kırmızı renkler ise ise Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Öte yandan , taraftarları da yıldız futbolcuya takımlarına olması yönünde yüzlerce yorum yaptı.

    Emre Akbaba hakkında geçtiğimiz günlerde "Beni 'a satın" diyerek rest çektiği iddiaları kulübü Aytemiz tarafından yapılan resmi açıklama ile yalanlanmıştı.

    1. 27.6.2018 11:05
    2. Güncelleme: 27.6.2018 11:09
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