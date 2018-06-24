Gassama imzaya kaldı
Alanyaspor’la sözleşmesi biten 29 yaşındaki bek Dünya Kupası sonrasında imzayı atacak
Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Senegal forması giyen 29 yaşındaki oyuncunun turnuva biter bitmez İzmir'e geleceği ve sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi. Kariyerine Lyon altyapısında başlayan deneyimli savunmacı, 2016-2017 sezonunda Alanyaspor'a transfer olmuştu. Gassama Akdeniz temsilcisinde iki sezonda 62 karşılaşmada oynadı ve 2 asist yaptı.
- 24.6.2018
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yasa ya arkadasim bu adamda ne var iki de bir temcid pilavi gibi isitip isitip onumuze koyuyorla goruyoruz nasil biri oldugunu
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mutlu aydın gol atmaya adam arıyorlar.ondandır )
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