Gassama imzaya kaldı – Fotomaç – 24 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Gassama imzaya kaldı

    Gassama imzaya kaldı

    ’la sözleşmesi biten 29 yaşındaki bek sonrasında imzayı atacak

    SPOR 'de kadrosunu yeniden oluşturan Göztepe, Lamine Gassama ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı ekibin başkanı , ile sözleşmesi sona eren Senegalli sağ bekin transferini bitirdi.

    Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Senegal forması giyen 29 yaşındaki oyuncunun turnuva biter bitmez İzmir'e geleceği ve sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi. Kariyerine Lyon altyapısında başlayan deneyimli savunmacı, 2016-2017 sezonunda Alanyaspor'a transfer olmuştu. Gassama Akdeniz temsilcisinde iki sezonda 62 karşılaşmada oynadı ve 2 asist yaptı.
    1. 24.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gassama imzaya kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN