Alanyaspor 1 puan aldı ligde kaldı – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    1 puan aldı ligde kaldı

    Alanyaspor 1 puan aldı ligde kaldı

    Kümede kalma savaşı veren Alanya, ’tan 2-2 eşitlikle ayrıldı, 37’ye yükseldi. 33 puanlı Osmanlı evinde ’a yenilince, Alanya ’de kalmayı garantiledi.

    'in 33. haftasında kümede kalma savaşı veren Alanyaspor, herhangi bir iddiası olmayan Sivasspor'a konuk oldu. Yiğidolar, 11'inci dakikada John Boye'un golüyle 1-0 öne geçti. Alanya'da sezon başından bu yana harikalar yaratan Emre Akbaba, 22'de skoru eşitledi. İlk devre berabere sona erdi. 56'da , Aroune Kone'nin penaltıdan attığı golle 2-1 yaptı. ekibinin ecel terleri döktüğü anlarda sahneye 86'da Welinton çıktı ve takımına 1 puanı kazandıran golü kaydetti. 2-2 sona eren karşılaşmanın ardından Alanyaspor puanını 37'ye yükseltti. Ligden düşecek son takım olmaya en yakın aday konumundaki 33 puanlı Osmanlı, evinde Beşiktaş'a 3-2 yenilince, Alanya ligin bitimine 1 hafta kala ligde kalmayı garantiledi. Alanya, son hafta Antalya'yı ağırlayacak. Sivas ise Beşiktaş'a konuk olacak.
    1. 14.5.2018
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