Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: "8. takımı kurtarmanın hazzını yaşıyorum"
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, ligde kalmanın sevincini yaşadıklarını ifade ederek, "8. takımı kurtarmanın hazzını yaşıyorum. Bu da benim için ayrı bir onur" dedi.
"BÖYLE MAÇLARDA TAKTİK BİLE ÇALIŞMIYORUZ"
Bu sene aleyhine olan hakem kararlarının kendisini inanılmaz yıprattığını ifade eden Bakkal, "8. takımı kurtarmanın hazzını yaşıyorum. Bu da benim için ayrı bir onur bilmiyorum. Bende ne tür yıkıntılar bırakıyor içeride bilemiyorum ileri yaşlarda göreceğiz herhalde ama bir şehri kurtarmak onlarla beraber bu sevinci yaşamak inanılmaz. Böyle maçlarda önce taktik bile çalışmıyoruz" diye konuştu.
- 13.5.2018 22:46
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Ali Fatinoğlu’ndan şok iddia
Toplam 2
Yorum
kadir başkan adayı olmuşsun saçma saçma laf etme.Kimden duyduysan açıkla.Yoksa konuşma.Sana başkanlık yakışmıyor.insanları birbirine düşman etme.
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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!"
Toplam 10
Yorum
Aslan Yaziklar olsunda futbolcularinin sezon sonu sakatlanma görüntüleri söylentiyi dogrular gibi degilmi E.BULUTsaha icine müdahaleleri nedendi?
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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!"
Toplam 10
Yorum
misafir Hoş bir durum değil. Bu sözleri söyleyen zaten GS başkanı olamaz.
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: "8. takımı kurtarmanın hazzını yaşıyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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