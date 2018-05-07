Aytemiz Alanyaspor’da Demir Grup Sivasspor maçı öncesi eksikler can sıkıyor – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Aytemiz ’da Demir Grup Sivasspor maçı öncesi eksikler can sıkıyor

    Aytemiz Alanyaspor’da Demir Grup Sivasspor maçı öncesi eksikler can sıkıyor
    Sahasında Osmanlı'yla berabere kalan 'da kritik maçı öncesi eksik oyuncuların fazlalığı tedirginlik yaratıyor. Sakatlıkları nedeniyle Fernandes, Mbilla ve kalecinin Riou'nun oynayamayacak olmasının yanı sıra Osmanlı karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Taha, Tzavellas, Nsakala'nın yokluğu teknik heyeti kara kara düşündürüyor.
    1. 7.5.2018
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