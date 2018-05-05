Alanyaspor Osmanlıspor'u konuk ediyor!
SPOR Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala Karabükspor'dan sonra düşecek iki takımın henüz belli olmaması adrenalini yükseltti.
SPOR Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala Karabükspor'dan sonra düşecek iki takımın henüz belli olmaması adrenalini yükseltti. İşte nefeslerin tutulacağı son 270 dakika öncesi 35 puan ve averajla 13. sıradaki Alanyaspor, 32 puan ve averajla ateş hattındaki Osmanlıspor'u bugün sahasında ağırlayacak. Akdeniz ekibinde 26 maçta 11 gol, 6 asistle oynayan takımın önemli yıldızı Fernandes, sakatlığı nedeniyle yok. Bir diğer sakat M'billa'nın durumu ise maç saati netleşecek. Başkent ekibinde sakatlıkları süren Mehmet Batdal, Sadeghian ve Lawal forma giyemeyecek. Önceki gün idmana çıkmayan Serdar Gürler ve Vrsajevic'in ise sahada olması bekleniyor.
- 5.5.2018
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Abdullah Avcı'dan ayrılık açıklaması: Şu an başka duygular yaşıyorum
Toplam 2
Yorum
metinn avcinin sansi son yillarda kötu olan fb - gs arasindan siyrilmasiydi simdi ise iliside iyi ve ardalarla emrelerle bir eyre kadardir gecelim
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Samet Aybaba 1 puana sevinmedi
Toplam 2
Yorum
sivasli samet hocam 90 2 oynaniyor,su yada bu sekilde takimin maglubiyetten kurtuluyor,o andaki yüz ifaden iyi halt ettiniz modunda,hayirdir ne oldu
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Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi
Toplam 3
Yorum
uzaylı yorumcu yaya karakterli bir oyuncudur yazık olur
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