Alanyaspor Osmanlıspor'u konuk ediyor!

SPOR Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala Karabükspor'dan sonra düşecek iki takımın henüz belli olmaması adrenalini yükseltti. İşte nefeslerin tutulacağı son 270 dakika öncesi 35 puan ve averajla 13. sıradaki Alanyaspor, 32 puan ve averajla ateş hattındaki Osmanlıspor'u bugün sahasında ağırlayacak. Akdeniz ekibinde 26 maçta 11 gol, 6 asistle oynayan takımın önemli yıldızı Fernandes, sakatlığı nedeniyle yok. Bir diğer sakat M'billa'nın durumu ise maç saati netleşecek. Başkent ekibinde sakatlıkları süren Mehmet Batdal, Sadeghian ve Lawal forma giyemeyecek. Önceki gün idmana çıkmayan Serdar Gürler ve Vrsajevic'in ise sahada olması bekleniyor.