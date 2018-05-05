Alanyaspor Osmanlıspor'u konuk ediyor! – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'u konuk ediyor!

    Alanyaspor Osmanlıspor'u konuk ediyor!

    SPOR 'de bitime 3 hafta kala 'dan sonra düşecek iki takımın henüz belli olmaması adrenalini yükseltti.

    SPOR 'de bitime 3 hafta kala 'dan sonra düşecek iki takımın henüz belli olmaması adrenalini yükseltti. İşte nefeslerin tutulacağı son 270 dakika öncesi 35 puan ve averajla 13. sıradaki , 32 puan ve averajla ateş hattındaki 'u bugün sahasında ağırlayacak. ekibinde 26 maçta 11 gol, 6 asistle oynayan takımın önemli yıldızı Fernandes, sakatlığı nedeniyle yok. Bir diğer sakat M'billa'nın durumu ise maç saati netleşecek. Başkent ekibinde sakatlıkları süren , Sadeghian ve Lawal forma giyemeyecek. Önceki gün idmana çıkmayan Serdar Gürler ve Vrsajevic'in ise sahada olması bekleniyor.

    1. 5.5.2018
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