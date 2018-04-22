Mesut Bakkal: Muslera olayı kırmızı karttır
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasına evinde Galatasaray’a 3-2 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, sonuçtan üzgün olduğunu ifade ederek, “Her sahada her takımı yenecek bir takımım var. Verilmeyen penaltı var. Muslera olayı kırmızı karttır. Aytemiz Alanyaspor Lig’de kalması gereken bir takımdır” açıklamasında bulundu.
"SONUÇTAN ÜZGÜNÜM"
Oyundan memnun kaldığını ama sonuçtan üzgün olduğunu ifade eden Bakkal, "Maçta verilmeyen penaltı yüzde 100 penaltı olmasa ben irade ederim diyeceğim. Şimdiki pozisyonu bir kere daha izledim. Yayıncı kuruluş çizgiyi çizdi gördüm. Verilmeyen penaltı var. Muslera olayı kırmızı karttır. Alanyaspor Lig'de kalması gereken bir takımdır. Bu mağlubiyet ile biz küme düşsek bunun vebalini kim ödeyecek? Bunların bir değerlendirmesi yapılması gerekir. İlk defa bu yıl konuştum. Her maç böyle olaylar oluyor. Biz kimsenin tavuğuna kış demedik. Çok düzgün yönetilen bir takımımız var" açıklamasını yaptı.
- 21.4.2018 23:24
- Güncelleme: 22.4.2018 01:57
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Fenerbahçeli yönetici: "Olaylar Alex’i getiren insanların komplosudur"
Toplam 8
Yorum
Anonim Yok artık devenin nali ! Yazıklar olsun bu demeci verenler
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa Bacak Canerin hal ve hareketlerinden takımı bu maça nasıl hazırladığınız ortada. Seni seviyordum ama artık sevmiyorum
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa BACAK İnşaallah Sn.Güneş. Çünkü bir futbol maçı böyle kazanılmaz. Pepe nin kırmızı kartından, Querasmanın tribün ve hakemle oynamasından, Canerin
Mesut Bakkal: Muslera olayı kırmızı karttır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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