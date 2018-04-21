Alanyaspor'dan sert tepki! "Bunun hesabını kim verecek" – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'dan sert tepki! "Bunun hesabını kim verecek"

    Alanyaspor'dan sert tepki! "Bunun hesabını kim verecek"

    Aytemiz Başkan , hesabı üzerinden tepkide bulundu.

    - mücadelesinin 63. dakikasında Alanyaspor'da Douglas'ın Muslera'yı geçerken ceza alanı içinde yerde kaldığı, ancak öncesinde ofsayt kararı çıkan pozisyona tepki gösteren Aytemiz Alanyaspor Başkan , hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

    Uslu yaptığı paylaşımda, "Bu akşam oynadığımız Galatasaray maçında Alanyaspor ' umuzun ofsayt diye kesilen pozisyonu devamında verilmeyen penaltı ve kırmızı kart. Bunun hesabını kim verecek..." ifadelerini kullandı.

    İşte o paylaşım:

    1. 21.4.2018 23:28
    2. Güncelleme: 21.4.2018 23:36
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