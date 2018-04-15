Alanya pes etmedi – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Alanya pes etmedi

    Alanya pes etmedi

    Ligde rahat konumdaki Y., ’ün 78’deki golüyle öne geçti. 90+4’te Ertaç’ın yumruğu kısa düştü, Welinton yükselip nefis bir gol kaydetti

    'de evinde küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Tatsız- tuzsuz geçen ilk yarıdan gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda her iki takım da daha fazla risk alarak oynadı. murat'tan nefis pas Yeni , 2. devrede 78. dakikada öne geçti. Murat'ın yaklaşık 50 metrelik pasını kontrol eden kaleci Haydar'ı ters ayakta yakaladı, vuruşunda ağları havalandırdı. Kalan bölümde Alanya beraberlik için yüklendi. 90+4'te içeri doldurulan topta Malatya kalecisi Ertaç'ın yumruğu kısa düştü. Çok iyi yükselen Welinton meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1. Mücadele bu skorla tamamlandı.

    Bakkal: Önemli puan
    Alanya'nın hocası şunları söyledi: "Ligin bu bölümünde her puan çok değerli. Buraya kazanmaya gelmiştik ancak hücumda etkisiz kaldık. Yediğimiz golün ardından 1 puanı kurtarmamız gelecek maçlar adına ümidimizi daha da artırdı"

    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:53
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