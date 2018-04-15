Alanya pes etmedi

Spor Toto Süper Lig'de Yeni Malatyaspor evinde küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Tatsız- tuzsuz geçen ilk yarıdan gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda her iki takım da daha fazla risk alarak oynadı. murat'tan nefis pas Yeni Malatya, 2. devrede 78. dakikada öne geçti. Murat'ın yaklaşık 50 metrelik pasını kontrol eden Adem Büyük kaleci Haydar'ı ters ayakta yakaladı, vuruşunda ağları havalandırdı. Kalan bölümde Alanya beraberlik için yüklendi. 90+4'te içeri doldurulan topta Malatya kalecisi Ertaç'ın yumruğu kısa düştü. Çok iyi yükselen Welinton meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1. Mücadele bu skorla tamamlandı.



Bakkal: Önemli puan

Alanya'nın hocası Mesut Bakkal şunları söyledi: "Ligin bu bölümünde her puan çok değerli. Buraya kazanmaya gelmiştik ancak hücumda etkisiz kaldık. Yediğimiz golün ardından 1 puanı kurtarmamız gelecek maçlar adına ümidimizi daha da artırdı"