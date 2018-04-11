Bursa'da spor lisesi açılıyor! – Fotomaç – 11 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Bursa'da spor lisesi açılıyor!

    Bursa'da spor lisesi açılıyor!

    Projenin, , , , ve 'un oluşturacağı 5'li bir protokol ile hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

    , , , ve 'un oluşturacağı 5'li bir protokol ile Spor Lisesi projesinin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

    Bursaspor Başkanı Ali Ay, , Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı 'ı ziyaret etti. 'da gerçekleşen toplantıda Vakıfköy'de yapılması planlanan Spor Lisesi ile ilgili görüşmeler yapıldı. Son derece olumlu ve verimli geçen görüşmede, Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı, Yıldırım Belediyesi ve Bursaspor'un oluşturacağı 5'li bir protokol ile projenin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, projenin bir an önce hayata geçmesi için maddi manevi tüm desteğe hazır olduğunu belirtti. Projenin koordinasyonunu sağlayacak AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Böylesine önemli bir projeyi gönülden destekliyoruz ve elimizden geleni yapacağız. Bugün ilk adımları başarıyla attık" dedi.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursa'da spor lisesi açılıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN