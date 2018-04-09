Alanyaspor, Akhisar'ı rahat geçti – Fotomaç – 09 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    , Akhisar'ı rahat geçti

    Alanyaspor, Akhisar'ı rahat geçti

    Güney ekibi, TM Akhisar’ı yıldız isimleri E. Akbaba (2) ve ile yıkıp, hayati 3 puan kazandı

    'de kalma mücadelesi veren Aytemiz , sahasında konuk ettiği Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-1 yenerek kritik bir galibiyet aldı. Turuncu-beyazlılar, 24. dakikada Emre Akbaba'nıng golüyle 1-0 öne geçti. 44'te , Villafanez'in pasında düzgün bir vuruşla topu ikinci kez filelerle buluşturdu: 2-0. Konuk ekip 90'da Muğdat ile ümitlendi: 2-1. Ancak uzatmalarda savunmadan topu kapan Fernandes'in pasında Emre Akbaba skoru ilan etti: 3-1. Alanyaspor puanını 31'e yükseltti. Üst üste ikinci yenilgisini alan Akhisarspor 34 puanda kaldı.

    BAKKAL: NET BİR GALİBİYET
    Aytemiz Alanyaspor'un teknik patronu , "Kontratağa çok iyi çıkan Akhisar'ı durdurup, çok net pozisyonlar bulduk ve 3'ünü değerlendirdik. Keyifliyim, 31 puan yaptık" diye konuştu.

    BURUK: GOLÜ GEÇ BULDUK
    TM Akhisarspor'un hocası , savunmada çok fazla açık verdiklerini ifade ederek, "Rakibizin usta ayakları, rahat pozisyona girdi. Golü de geç bulunca maçı çeviremedik" dedi.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Alanyaspor, Akhisar'ı rahat geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN