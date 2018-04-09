Alanyaspor, Akhisar'ı rahat geçti
Güney ekibi, TM Akhisar’ı yıldız isimleri E. Akbaba (2) ve Fernandes ile yıkıp, hayati 3 puan kazandı
BAKKAL: NET BİR GALİBİYET
Aytemiz Alanyaspor'un teknik patronu Mesut Bakkal, "Kontratağa çok iyi çıkan Akhisar'ı durdurup, çok net pozisyonlar bulduk ve 3'ünü değerlendirdik. Keyifliyim, 31 puan yaptık" diye konuştu.
BURUK: GOLÜ GEÇ BULDUK
TM Akhisarspor'un hocası Okan Buruk, savunmada çok fazla açık verdiklerini ifade ederek, "Rakibizin usta ayakları, rahat pozisyona girdi. Golü de geç bulunca maçı çeviremedik" dedi.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:45
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Gunnarsson Beşiktaş'a
Toplam 3
Yorum
Bence Orta Saha icin Sergio Canales Transfer edelim Ve Forvet icin Facundo Ferreyra 28 Gol Yapti Shakhtar icin Sözlesmeleri bitiyor bence iyi olur
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Yorum
bjk smokie :) gökan töre 21 oğuzhan 19 yaşında gelmişti ve seviye atladılar oynadıkça ucuz ve gelişim göstere bilecek kalıcı gençler alın
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İşte Cristiano Ronaldo - Messi rekabetinde istatistikler!
Toplam 1
Yorum
komik biri golcü. öürü hem golcü hem topçu. kıyaslamak komik. istatistiktede geçer messi. gerçek ronaldoyla bile ronaldo kıyaslanmaz. messiiiiii
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