Beşiktaş’a gözdağı – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    ’a gözdağı

    Beşiktaş’a gözdağı

    Şampiyonluk adayı 'a konuk olacak 'da , kritik maça galibiyet parolası ile çıkacaklarını söyledi.

    Şampiyonluk adayı 'a konuk olacak 'da , kritik maça galibiyet parolası ile çıkacaklarını söyledi. Üç haftadır kaybetmeyen, altı gol atıp, iki gol yiyen bir takım olduklarının altını çizen Bakkal, Alanya'nın Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'a karşı galip gelemediğinin hatırlatılması üzerine, "Bu kadronun galip gelememesini yakıştıramadım. Bu kadro bunu yapabilecek, puan alacak güçte. İnşallah bu benimle olur" diye iddialı konuştu.
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:50
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