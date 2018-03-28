Alanyaspor, Beşiktaş maçında iddialı

Bakkal, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Aytemiz Alanyaspor ile çıktığı ilk üç maçı kaybetmemelerinin kendileri açısından önemli olduğunu söyledi. Ligin 27. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Beşiktaş'ın özellikle son iki sezondur Türkiye ve Avrupa'da formda olduğunu aktaran Bakkal, güçlü bir rakiple oynayacaklarını ama morallerinin yerinde olduğunu dile getirdi.

Üç haftadır kaybetmeyen, altı gol atıp, iki gol yiyen bir takım olduklarına değinen Bakkal, "Hazırlıklarımızı bitirmek üzereyiz ve iddialı gidiyoruz. İyi oyunculardan kurulu bir ekibim var. Derslerini iyi çalışıyorlar. İyi işler yapacağımıza inanıyorum. Normal bir maç değil ama iyi ve iddialı oynayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Beşiktaş maçına tam kadro hazırlandıklarını belirten Bakkal, şunları kaydetti:

"Her puana ihtiyacımız var. Üç haftalık geçmişimize yakışır mücadele verip, iyi bir oyun oynayacağız. Maç oynanmadan kazanılmaz. Favori Beşiktaş olsa da futbolun favorisi olmaz. Gerekeni sahada yaptığınızda neler olacağını biliyoruz. Beşiktaş karşısında futbolcularıma güveniyorum. Bu takımda herkesin sırası gelecek ve oynayacak. Öyle haftalara da giriyoruz. Kart cezalıları, sakatlıklar olacak. Hepsinin hazır olması gerektiğini söyledim. Camia ve takım olarak maça hazırız. İnşallah iyi bir maç oynar, puanla döneriz."

Aytemiz Alanyaspor'un "3 büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı galip gelemediğinin hatırlatılması üzerine Bakkal, "Bu kadronun galip gelememesini yakıştıramadım. Bu kadro bunu yapabilecek, puan alacak güçte. İnşallah bu benimle olur." değerlendirmesinde bulundu.

ANTRENMAN

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, şut ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı.

Milli takım kampından dönen Mamadou Fofana ile sakatlığını yeni atlatan Berkan Emir, takımdan ayrı koştu.

Milli takım kamplarından henüz dönmeyen Georgios Tzavellas, Lamine Gassama, Fabrice Nsakala ve Emre Akbaba, idmana katılmadı.