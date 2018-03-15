Göztepe keskin viraj – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    keskin viraj

    Göztepe keskin viraj
    BAŞAKŞEHİR zaferi ile ateş hattının üstünde nefes alan Alanya, Göztepe'ye de bilendi. Teknik direktör Mesut Bakkal, "Önümüzde çok önemli maçlar var. Özellikle bu hafta oynayacağımız maçı, bence Alanyaspor'un şu ana kadar geldiği en önemli viraj maçlarından. Göztepe final maçımız" diye konuştu.
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:41
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