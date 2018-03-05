Alanyaspor'dan kritik galibiyet
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Hikmet Karaman’ın yerine göreve getirilen Mesut Bakkal ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Ligde 10 maçtır kaybetmeyen Gençlerbirliği evinde Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Düşme hattında yer alan Aytemiz Alanyaspor, Mbilla Etame ile bulduğu golle kritik 3 puan hanesine yazıdırmayı başardı.
Bu sonuçla Gençlerbirliği 26 puanla 13. sırada kalırken, Aytemiz Alanyaspor 24 puanla 15. sırada kaldı.
Mesut Bakkal'ın ilk maçı
Aytemiz Alanyaspor, Hikmet Karaman'ın yerine göreve getirilen Mesut Bakkal yönetiminde ilk maçına çıkacak. Teknik direktörlüğe Gençlerbirliği'nde başlayan Bakkal, yeni takımında ilk sınavını başkentte verecek. Alanya temsilcisi, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 yenilgi sonrası 21 puan ve averajla haftaya 15. sırada girdi.
Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Kısal
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz (Dk. 37 Issah), Luccas Claro, Alper Uludağ, Uğur Çiftçi, Dialo (Dk. 46 Skuletic), Scekic, Jailton, Khalili (Dk. 68 Aydın Karabulut), Manu, Sessegnon
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Taha Yalçıner (Dk. 70 Fofana), Villafanez (Dk. 59 Efecan Karaca), Emre Akbaba, Junior Fernandes, Douglas (Dk. 46 Mbilla)
Gol: Dk. 66 Mbilla (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Uğur Çiftçi, Dk. 81 Luccas Claro, Dk. 89 Jailton, Dk. 90 Sessegnon (Gençlerbirliği), Dk. 53 Villafanez, Dk. 83 Fofana (Aytemiz Alanyaspor)
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:22
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‘Ben de vurdum’ niye demedin?
Toplam 19
Yorum
Boş 3 maçta 1 adamlara uçan tekme attığını her maç arkadan çifte daldığını kırmızı kart görmen gerektiğini nedn gidip hocalara söylemedin?
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Trabzonsporlu taraftarlardan Şenol Güneş'e ziyaret
Toplam 1
Yorum
murat gs değerlerimize sahip çıkalım şenol güneş mustafa denizli fatih terim kolay kolay yetişmiyor saygılar.
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Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
Toplam 26
Yorum
vah aykut vah!!! yahu hoca geçen haftaki olayı şimdi anlatıp saklanarak acizliğini perçinleme bari. ee sonra ne oldu?T.M.Akhisar maçı diyorum sonra ne oldu?
Alanyaspor'dan kritik galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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