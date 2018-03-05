Alanyaspor'dan kritik galibiyet – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Alanyaspor'dan kritik galibiyet

    Alanyaspor'dan kritik galibiyet

    'in 24. haftasında deplasmanda 'ni 1-0 mağlup etti. ’ın yerine göreve getirilen ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı.

    'in 24. haftasında evinde 'u konuk etti. Ligde 10 maçtır kaybetmeyen Gençlerbirliği evinde Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

    Düşme hattında yer alan Aytemiz Alanyaspor, Mbilla Etame ile bulduğu golle kritik 3 puan hanesine yazıdırmayı başardı.

    Bu sonuçla Gençlerbirliği 26 puanla 13. sırada kalırken, Aytemiz Alanyaspor 24 puanla 15. sırada kaldı.

    Mesut Bakkal'ın ilk maçı
    Aytemiz Alanyaspor, 'ın yerine göreve getirilen yönetiminde ilk maçına çıkacak. Teknik direktörlüğe Gençlerbirliği'nde başlayan Bakkal, yeni takımında ilk sınavını başkentte verecek. Alanya temsilcisi, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 yenilgi sonrası 21 puan ve averajla haftaya 15. sırada girdi.

    Stat: Ankara 19 Mayıs

    Hakemler: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Kısal

    Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz (Dk. 37 Issah), Luccas Claro, Alper Uludağ, Uğur Çiftçi, Dialo (Dk. 46 Skuletic), Scekic, Jailton, Khalili (Dk. 68 Aydın Karabulut), Manu, Sessegnon

    Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Taha Yalçıner (Dk. 70 Fofana), Villafanez (Dk. 59 Efecan Karaca), Emre Akbaba, Junior Fernandes, Douglas (Dk. 46 Mbilla)

    Gol: Dk. 66 Mbilla (Aytemiz Alanyaspor)

    Sarı kartlar: Dk. 30 Uğur Çiftçi, Dk. 81 Luccas Claro, Dk. 89 Jailton, Dk. 90 Sessegnon (Gençlerbirliği), Dk. 53 Villafanez, Dk. 83 Fofana (Aytemiz Alanyaspor)

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:22
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