Alanyaspor'dan kritik galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Ligde 10 maçtır kaybetmeyen Gençlerbirliği evinde Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Düşme hattında yer alan Aytemiz Alanyaspor, Mbilla Etame ile bulduğu golle kritik 3 puan hanesine yazıdırmayı başardı.

Bu sonuçla Gençlerbirliği 26 puanla 13. sırada kalırken, Aytemiz Alanyaspor 24 puanla 15. sırada kaldı.

Mesut Bakkal'ın ilk maçı

Aytemiz Alanyaspor, Hikmet Karaman'ın yerine göreve getirilen Mesut Bakkal yönetiminde ilk maçına çıkacak. Teknik direktörlüğe Gençlerbirliği'nde başlayan Bakkal, yeni takımında ilk sınavını başkentte verecek. Alanya temsilcisi, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 yenilgi sonrası 21 puan ve averajla haftaya 15. sırada girdi.

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Kısal

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz (Dk. 37 Issah), Luccas Claro, Alper Uludağ, Uğur Çiftçi, Dialo (Dk. 46 Skuletic), Scekic, Jailton, Khalili (Dk. 68 Aydın Karabulut), Manu, Sessegnon

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Taha Yalçıner (Dk. 70 Fofana), Villafanez (Dk. 59 Efecan Karaca), Emre Akbaba, Junior Fernandes, Douglas (Dk. 46 Mbilla)

Gol: Dk. 66 Mbilla (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Uğur Çiftçi, Dk. 81 Luccas Claro, Dk. 89 Jailton, Dk. 90 Sessegnon (Gençlerbirliği), Dk. 53 Villafanez, Dk. 83 Fofana (Aytemiz Alanyaspor)