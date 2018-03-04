Alanyaspor'dan kritik galibiyet
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Hikmet Karaman’ın yerine göreve getirilen Mesut Bakkal ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Ligde 10 maçtır kaybetmeyen Gençlerbirliği evinde Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Düşme hattında yer alan Aytemiz Alanyaspor, Mbilla Etame ile bulduğu golle kritik 3 puan hanesine yazıdırmayı başardı.
Bu sonuçla Gençlerbirliği 26 puanla 13. sırada kalırken, Aytemiz Alanyaspor 24 puanla 15. sırada kaldı.
Mesut Bakkal'ın ilk maçı
Aytemiz Alanyaspor, Hikmet Karaman'ın yerine göreve getirilen Mesut Bakkal yönetiminde ilk maçına çıkacak. Teknik direktörlüğe Gençlerbirliği'nde başlayan Bakkal, yeni takımında ilk sınavını başkentte verecek. Alanya temsilcisi, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 yenilgi sonrası 21 puan ve averajla haftaya 15. sırada girdi.
Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Kısal
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz (Dk. 37 Issah), Luccas Claro, Alper Uludağ, Uğur Çiftçi, Dialo (Dk. 46 Skuletic), Scekic, Jailton, Khalili (Dk. 68 Aydın Karabulut), Manu, Sessegnon
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Taha Yalçıner (Dk. 70 Fofana), Villafanez (Dk. 59 Efecan Karaca), Emre Akbaba, Junior Fernandes, Douglas (Dk. 46 Mbilla)
Gol: Dk. 66 Mbilla (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Uğur Çiftçi, Dk. 81 Luccas Claro, Dk. 89 Jailton, Dk. 90 Sessegnon (Gençlerbirliği), Dk. 53 Villafanez, Dk. 83 Fofana (Aytemiz Alanyaspor)
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:43
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2 taraftara 4.5 yıl
Toplam 1
Yorum
Tamam Onlara ceza verildi lakin böyle olayları fenerin ve beşiktaşın ve diger külüplerin taraftarlarıda yaptılar ve yapıyorlar ve böyle ceza almad
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F.Bahçeli taraftarlara Ali Koç sürprizi
Toplam 1
Yorum
Tamam Kim gelirse gelsin gerçek bu ki fenerbahçede tek borç yükseliyor. Zor günler ve seneler
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‘Ben de vurdum’ niye demedin?
Toplam 11
Yorum
gundayad Bence önce yanındakile Tolgay'a, neden kendini yere attığını ya da, Medel'lin topa kendinin vurduğunu neden söylemediğini sorsaydı.
Alanyaspor'dan kritik galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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