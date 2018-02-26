Süper Lig'de flaş ayrılık!
Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'da flaş ayrılık: Teknik direktör Hikmet Karaman'la yollar ayrıldı. Susic'in ardından 18. hafta göreve getirilen Karaman, Alanyaspor'un başında çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 galibiyet almıştı. Alanyaspor'un Karaman'ın yerine teknik direktör Mesut Bakkal'la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:54
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Süper Lig'de flaş ayrılık!
Toplam 1
Yorum
TShüseyin Bu şehir bunu unutmaz hoca !!! (anladın sen onu)
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Herkesi kurtaran adam Quaresma
Toplam 10
Yorum
HASAN TARIK ONGUN UN YAN HAKEM OLARAK ÇIKTIĞI FENERBAHÇE MAÇLARI MERCEK ALTINA ALINSIN.
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Herkesi kurtaran adam Quaresma
Toplam 10
Yorum
HAKAN FANATİK FENERBAHÇELİ TARIK ONGUNMU.
Süper Lig'de flaş ayrılık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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