Süper Lig'de flaş ayrılık! – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    'de flaş ayrılık!

    Süper Lig'de flaş ayrılık!

    Spor Toto ekibi Aytemiz 'da flaş ayrılık: Teknik direktör 'la yollar ayrıldı. Susic'in ardından 18. hafta göreve getirilen Karaman, Alanyaspor'un başında çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 galibiyet almıştı. Alanyaspor'un Karaman'ın yerine teknik direktör Mesut Bakkal'la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:54
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