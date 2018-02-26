Süper Lig'de flaş ayrılık!

Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'da flaş ayrılık: Teknik direktör Hikmet Karaman'la yollar ayrıldı. Susic'in ardından 18. hafta göreve getirilen Karaman, Alanyaspor'un başında çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 galibiyet almıştı. Alanyaspor'un Karaman'ın yerine teknik direktör Mesut Bakkal'la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.



