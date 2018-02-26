Kulüpten yapılan 'Teşekkürler Hikmet Karaman' başlıklı yazılı açıklamada, "Kulüp yönetim kurulumuz, görevinden istifa eden teknik direktör Hikmet Karaman ve ekibiyle karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp başkanımız Hasan Çavuşoğlu, teknik direktör Hikmet Karaman'a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi" denildi.