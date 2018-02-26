Alanyaspor'da, Karaman'a teşekkür plaketi verildi
Aytemiz Alanyaspor'da yönetime istifasını sunan Hikmet Karaman'a, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu teşekkür plaketi verdi.
Kulüpten yapılan 'Teşekkürler Hikmet Karaman' başlıklı yazılı açıklamada, "Kulüp yönetim kurulumuz, görevinden istifa eden teknik direktör Hikmet Karaman ve ekibiyle karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp başkanımız Hasan Çavuşoğlu, teknik direktör Hikmet Karaman'a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi" denildi.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:59
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Fenerbahçe'de sol beke Hasan Ali dönüyor
Toplam 1
Yorum
taraftar Bu AYKUT'un kaçıncı hatası . FB 2- Gs -0 ALEX'i çıkarıp Selçuk Şahini aldı 2-2.FB 2 Marsilya 0 ALEX'i çıktı Selçuk girdi 2-2
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İç Anadolu’ya kadar çekildi!
Toplam 5
Yorum
ugewewe onyetewewewe osas BENCE AYKUT HOCA Yerine YILMAZ VURAL gelmeli çok yanlış kararlar veriyor VALBUENA gibi bir adamı oynatmayıp AATIF CHEACHOU yu oynatyo bıktık
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Beşiktaş maçında sol bek onun
Toplam 6
Yorum
alper hakem ofsaytı görürse 3-0 yenilirdiniz yok 2-0 mış mış mış mış da miş miş miş
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