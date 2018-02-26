Alanyaspor'da, Karaman'a teşekkür plaketi verildi – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    'da, Karaman'a teşekkür plaketi verildi

    <a href="/index/alanyaspor?id=23ddba95-d7db-4309-b2a0-3ad0e60b2141" class="" rel="tag">Alanyaspor</a>'da, Karaman'a teşekkür plaketi verildi

    Aytemiz 'da yönetime istifasını sunan 'a, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu teşekkür plaketi verdi.

    Kulüpten yapılan 'Teşekkürler ' başlıklı yazılı açıklamada, "Kulüp yönetim kurulumuz, görevinden istifa eden teknik direktör ve ekibiyle karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp başkanımız Hasan Çavuşoğlu, teknik direktör 'a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi" denildi.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:59
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