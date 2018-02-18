CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Deplasmanda kayıp

    Deplasmanda kayıp
    karşısında aldığı yenilginin ardından deplasmanda üst üste 5. mağlubiyetini elde etti. Bu, Alanyaspor'un tarihindeki en uzun deplasman yenilgisi serisi ve aynı zamanda 'un ardından, ligde devam eden en uzun ikinci dış saha yenilgi serisi. Alanyaspor aynı zamanda ceza alanı içinden en fazla gol yiyen ikinci takım.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Deplasmanda kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN