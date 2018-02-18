Deplasmanda kayıp
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:08
-
Florya'nın yıldızı Nagatomo
Toplam 4
Yorum
ergün kalaycı ben gs yerinde olsam bu adamı ya alırım yada 1 yıldaha kiralarım süper adam hemde bedava
-
Aykut Kocaman'dan Şenol Güneş'e yanıt
Toplam 11
Yorum
ismail şenol güneş bu ülkenin futbol babasıdır taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştır ona cevap verilirken saygılı olunmalıdır tabiki
-
Fatih Tekke'den Abdükadir'in transferine engel
Toplam 2
Yorum
ismail aynen katılıyorum 2 yıl daha trabzonda kalmalı
Deplasmanda kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.