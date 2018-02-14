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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    ’da hakem isyanı

    Alanyaspor’da hakem isyanı
    Sahasında 'ya kaybeden Alanya'da maçın hakemi 'a isyan var. Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, Aydınus'un 3 net penaltılarını vermediğini savunarak, "Fırat Aydınus gibi son derece tecrübeli bir hakemin bu pozisyonları es geçmesi düşündürücüdür" dedi. Özçelik, hakemin futbol kurallarını uygulamak yerine iki takımı idare etmek için sahaya çıktığını vurguladı.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:41
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