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    13 Şubat 2018, Salı
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    Alanya’ya piyangosu

    Alanya’ya Fofana piyangosu
    ABD'de MLS ekibi Montreal, Alanya'nın kontratını 2021'e kadar uzattığı 20 yaşındaki Malili stoperi Mamadou için 2 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etti. 150 bin euro yetiştirme bedeliyle alınan Fofana, ekibinde Susiç göreve gelene kadar sadece 1 maç oynatılmıştı. Genç savunmacı bu sezon ise 20 maçta forma giydi.
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:49
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