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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    ’dan sezon rekoru geldi

    Alanyaspor’dan sezon rekoru geldi
    Alanya- maçında sezon rekoru kırıldı. Alanya'yla Konya kalecisi Serkan arasında geçen maçta tam 35 şut çeken ev sahibi ekip, bu sezon ligde en çok şut çeken takım oldu. Bunlardan 13'ü kaleyi bulurken, Serkan 12 kurtartışla maça damga vurdu. Tecrübeli kaleci ayrıca Emre'nin penaltısını da kurtardı. ekibi, 18 korner kullanırken, yeşil-beyazlılar tek kornerini 90+6'da attı. Konya, sadece 4 şut çekti ve hepsinde isabet buldu.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:56
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