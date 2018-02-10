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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Alanya’da seferberlik

    Alanya’da seferberlik
    , yarın evindeki kritik maçı için adeta seferberlik ilan etti. 10 bin kişilik Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nu doldurmak için turuncu-yeşilli kulüp de hareket geçti. Bir açıklama yayınlayan ekibi, yarın ilçenin farklı mahallelerindeki 5 değişik noktadan, taraftarlar için otobüs kaldıracağını belirtti.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:34
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