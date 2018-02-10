Alanya’da seferberlik
ALANYASPOR, yarın evindeki kritik Konya maçı için adeta seferberlik ilan etti. 10 bin kişilik Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nu doldurmak için turuncu-yeşilli kulüp de hareket geçti. Bir açıklama yayınlayan Akdeniz ekibi, yarın ilçenin farklı mahallelerindeki 5 değişik noktadan, taraftarlar için otobüs kaldıracağını belirtti.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
Alanya’da seferberlik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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