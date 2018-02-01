Alanyaspor, Love'ın yerine Wanderson'u transfer etti!
Alanyaspor, Beşiktaş'a giden yıldız golcüsü Vagner Love yerine Dinamo Moskova'dan Wanderson'u renklerine bağladı.
Alanyaspor, Beşiktaş'a sattığı Brezilyalı golcüsü Vagner Love yerine, Dinamo Moskova'nın Brezilyalı golcüsü Wanderson'u transferin son gününde renklerine bağladı.
Alanyaspor'un 31 yaşındaki yeni transferi Wanderson sezonun ilk yarısında forma giydiği Dinamo Moskova'da 13 maça çıkarken bir gol attı ve 2 de asist yaptı. Wanderson bir öncesi sezon Krasnodar'da 3 gol ve 6 asist yapmıştı.
Kariyerinde uzun yıllar Göteborg ve Krasnodar forması giyen Wanderson bir dönem de Suudi Arabistan'da Al Ahli takımında oynamıştı.
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:46
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
fb190707 şimdiden sen şampiyonluk çookkzorr dersen futbolcuların taraftarın da hevesini kırarsın. Madem öyle bırak git zaten beceremiyorsun..
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Trabzonspor'da Çalımbay farkı
Toplam 6
Yorum
Ts61 Pas yapamıyoruz.Goller hep bireysel.Organize değiliz.Seneye Metin Diyadin şart
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
bjk349 Hangi hakem yanlış maçımı izledik biz.Giresun ezdi resmen kaçan goller inanılır gibi değil
Alanyaspor, Love'ın yerine Wanderson'u transfer etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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