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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    , Love'ın yerine Wanderson'u etti!

    Alanyaspor, Love'ın yerine Wanderson'u transfer etti!

    , Beşiktaş'a giden yıldız golcüsü Vagner Love yerine 'dan Wanderson'u renklerine bağladı.

    , Beşiktaş'a sattığı Brezilyalı golcüsü Vagner Love yerine, 'nın Brezilyalı golcüsü Wanderson'u transferin son gününde renklerine bağladı.

    Alanyaspor'un 31 yaşındaki yeni transferi Wanderson sezonun ilk yarısında forma giydiği Dinamo Moskova'da 13 maça çıkarken bir gol attı ve 2 de asist yaptı. Wanderson bir öncesi sezon Krasnodar'da 3 gol ve 6 asist yapmıştı.

    Kariyerinde uzun yıllar Göteborg ve Krasnodar forması giyen Wanderson bir dönem de Suudi Arabistan'da Al Ahli takımında oynamıştı.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:15
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