Alanyaspor, Love'ın yerine Wanderson'u transfer etti!
Alanyaspor, Beşiktaş'a giden yıldız golcüsü Vagner Love yerine Dinamo Moskova'dan Wanderson'u renklerine bağladı.
Alanyaspor, Beşiktaş'a sattığı Brezilyalı golcüsü Vagner Love yerine, Dinamo Moskova'nın Brezilyalı golcüsü Wanderson'u transferin son gününde renklerine bağladı.
Alanyaspor'un 31 yaşındaki yeni transferi Wanderson sezonun ilk yarısında forma giydiği Dinamo Moskova'da 13 maça çıkarken bir gol attı ve 2 de asist yaptı. Wanderson bir öncesi sezon Krasnodar'da 3 gol ve 6 asist yapmıştı.
Kariyerinde uzun yıllar Göteborg ve Krasnodar forması giyen Wanderson bir dönem de Suudi Arabistan'da Al Ahli takımında oynamıştı.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:15
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G.Saray'ın yeni transferini İtalyan gazeteci yorumladı!
Toplam 1
Yorum
galah oldu iki Latovici....iyi oysa inter verirmi
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Toplam 2
Yorum
nuri abi ya abi bu Ümit Özat çok abuk subuk konuşuyor bunun gazozuna bir ilaç koy da sussun fnere şirin gözükeceğim diye sürekli saçmalıyor.
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Toplam 11
Yorum
kıskananlar çatlasın 4 büyük hegomanyasına SON,,,,, şampiyon BAŞAKŞEHİR
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