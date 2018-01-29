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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    ’da kaleci Haydar 1 ay yok

    <a href="/index/alanyaspor?id=23ddba95-d7db-4309-b2a0-3ad0e60b2141" class="" rel="tag">Alanyaspor</a>’da kaleci Haydar 1 ay yok

    Aytemiz 'un 3-1 kazandığı Bursaspor maçında sakatlanan kaptan 'dan kötü haber geldi. Haydar, maçta sağ el baş parmağının kırıldığı tespit edilerek 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

    Aytemiz , Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Bursaspor'u konuk ederek 3-1 mağlup ettiği maçın son dakikalarında bir pozisyonda topu üstten kornere tokatlayarak mutlak bir golü önleyen ancak elinden sakatlanan 'ın çekilen röntgeninde sağ el başparmağının kırıldığı tespit edildi. Maçtan sonra tedavisine başlanan ve ameliyat olması beklenen 'ın 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Haydar Yılmaz'ın yokluğunda kale Remy Riou veya Ufuk Ceylan'a emanet olacak.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:20
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