Alanyaspor’da kaleci Haydar 1 ay yok
Aytemiz Alanyaspor'un 3-1 kazandığı Bursaspor maçında sakatlanan kaptan Haydar Yılmaz'dan kötü haber geldi. Haydar, maçta sağ el baş parmağının kırıldığı tespit edilerek 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:20
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Çok büyük bir kayıp
Toplam 2
Yorum
FB Aykut gerçekten de korkak bir teknik adam.H.Ali'nin yerine oyanayabilecek Oguz Kaan ve Eljif Elmas'ı oynatmaması en güzel örneği oldu.
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Fenerbahçe seriyi sürdürdü!
Toplam 1
Yorum
aslan hasanaliyi oynatacağıma elması oynatırım ortasaha dirençli olur. trabzon gol atamazdı.burak kaleönünde bekliyor bir orta ofsayttan gol
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"Bir yere gitmiyorum"
Toplam 2
Yorum
yasin38 abubakar gibi elden kaçacak
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