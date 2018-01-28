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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Muhteşem

    Muhteşem Alanyaspor

    Geriye düştüğü maçta ’u 3 golle yenerek ligde 6 hafta sonra galip geldi. Timsah ise hala düşüşte

    Ligde zor günler geçiren iki takım sezonun 19. haftasında kozlarını paylaştı ve Alanyaspor, sahasında Bursaspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadeleye hızlı başlayan misafir ekip, 13'te Stancu'nun golüyle öne geçti. Beraberlik için Alanya aradığı golü 45+2'de Efecan ile buldu. İkinci 45 dakikada etkili olan taraf ise ev sahibi ekip oldu. 59'da Fernandes ile öne geçen , 62'de de Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından attığı golle zaferi perçinledi.

    HAFTAYA BEŞİKTAŞ İLE
    Alanyaspor bu sonuçla ligde 6 hafta sonra 3 puanla tanıştı. 5 maçtır kazanamayan ise söz konusu dönemdeki 4 yenilgisini yaşadı. Gelecek hafta Alanya Karabük'e konuk olacak; Bursaspor Beşiktaş'ı ağırlayacak.
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:01
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