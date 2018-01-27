Alanyaspor’a Tangocu sağ açık
ALANYASPOR, transferde hız kesmiyor. Turuncu-yeşilliler Karabükspor'dan stoper Barış Başdaş ve Benfica'dan ön libero Filipe Augusto'nun ardından Yunan devi Panathinaikos'tan Lucas Villafanez'i de renklerine bağladı. 26 yaşındaki Arjantinli sağ açık, 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Ofansif orta saha olarak da oynayabilen Villafanez, bu sezon Yunanistan'da oynadığı 15 karşılaşmada, 5 gol atıp 4 de asist katkısı sağladı.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
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baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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klaus helal olsun fenerdahçeye.
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