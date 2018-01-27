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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    ’a Tangocu sağ açık

    Alanyaspor’a Tangocu sağ açık
    , transferde hız kesmiyor. Turuncu-yeşilliler Karabükspor'dan stoper Barış Başdaş ve 'dan ön libero Filipe Augusto'nun ardından Yunan devi Panathinaikos'tan Lucas Villafanez'i de renklerine bağladı. 26 yaşındaki Arjantinli sağ açık, 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Ofansif orta saha olarak da oynayabilen Villafanez, bu sezon 'da oynadığı 15 karşılaşmada, 5 gol atıp 4 de asist katkısı sağladı.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:27
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