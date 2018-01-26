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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Emenike Akdeniz yolunda

    Emenike Akdeniz yolunda

    ’ta kalan Emenike’nin, ’da Love’ın ’a gitmesiyle turuncu-yeşillilerin radarına girdiği, ’nın da devrede olduğu öğrenildi

    , 'e dönüş hazırlıkları yapıyor. 'da 'ta bırakılan F.Bahçeli eski golcüyü, veya formasıyla görmemiz an meselesi. 'da çalışmalarını sürdüren 30 yaşındaki Nijeryalı santrforun, Alanya'da Love'ın 'a gitmesiyle turuncu- yeşillilerin radarına girdiği, Antalya'nın da devrede olduğu öğrenildi. Tecrübeli golcü, transferinin gerçekleşmesi durumunda kontratına "F.Bahçe'ye karşı oynamam" maddesini koyduracağı bildirildi. Olympiakos'la kontratı 2019'da bitecek Emenike, Komşu'da en son 28 Ekim'de Panathinaikos'a 1-0 kaybettikleri derbide 90 dakika oynadı. Öte yandan Antalya, 'nın da istediği 'de oynayan eski futbolcusu Hakan Özmert ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:55
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