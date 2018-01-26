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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Alanya, Augusto’yu kiraladı

    Alanya, Augusto’yu kiraladı
    , önceki gün sağlık kontrolünden geçirdiği Portekiz devi 'nın 24 yaşındaki Brezilyalı ön liberosu Filipe Augusto'yu 1.5 yıllığına kiralık olarak etti. Geçen sezon devre arasında Rio Ave'den transfer edilen 24 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon 14 maçta 892 dakika görev alırken, gol ya da asist katkısı yapamadı.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:59
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