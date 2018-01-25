Alanya’dan çifte bomba
TRANSFERİN hareketli kulüplerinden Alanyaspor, Karabük'ten ayrılan Gabriel Torje ve Benfica'dan Filipe Augusto'yu kadrosuna kattı. Daha önce Konya ve Osmanlı'da da oynayan 28 yaşındaki Rumen sağ açık bu sezon 18 maçta 4 gol, 1 asistle oynadı. Geçen sezon devre arasında Rio Ave'den transfer edilen 24 yaşındaki ön libero Augusto ise bu sezon 14 maçta 892 dakika görev alırken, gol ya da asist katkısı yapamadı.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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UEFA Uluslar Ligi: İşte Türkiye'nin rakipleri!
Toplam 6
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Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
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POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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