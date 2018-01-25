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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Alanya’dan çifte bomba

    Alanya’dan çifte bomba
    TRANSFERİN hareketli kulüplerinden , Karabük'ten ayrılan Gabriel Torje ve Benfica'dan Filipe Augusto'yu kadrosuna kattı. Daha önce Konya ve Osmanlı'da da oynayan 28 yaşındaki Rumen sağ açık bu sezon 18 maçta 4 gol, 1 asistle oynadı. Geçen sezon devre arasında Rio Ave'den transfer edilen 24 yaşındaki ön libero Augusto ise bu sezon 14 maçta 892 dakika görev alırken, gol ya da asist katkısı yapamadı.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:51
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