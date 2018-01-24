Alanyaspor'dan hücuma takviye! Anlaşma sağlandı
Transfer çalışmalarına devam eden Aytemiz Alanyaspor, devre arasında Karabükspor ile yollarını ayıran 28 yaşındaki Gabriel Torje ile prensipte anlaşma sağladı.
AUGUSTO'NUN DA İMZA ATMASI BEKLENİYOR
Turuncu-yeşilli ekibin diğer anlaştığı isim ise 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Filipe Augusto oldu. Benfica'nın oyuncusu olan Augusto, Brezilya'da EC Bahia, Avrupa'da ise Rio Ave FC, Valencia, Braga ve Benfica forması giydi. Kiralık olarak prensip anlaşmasına varılan Filipe Augusto ve Gabriel Torje ile yarın resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.
VAGNER İDMANA KATILMADI
Öte yandan Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Vagner Love, izinli olmamasına rağmen Aytemiz Alanyaspor'un sahasında Bursaspor karşılaşacağı maçın hazırlıklarında yaptığı akşam antrenmanına katılmadı.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 19:23
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Beşiktaş o futbolcu için teklif arttırdı!
Toplam 8
Yorum
bjk Hangi takımlısın bilmiyorum da oynamayan oyuncuyu mu transfer ediyor senin takımın? :)
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Belhanda’ya yol göründü
Toplam 15
Yorum
İSTATİSTİKLERİ HİÇ FENA DEĞİL TOLGAY 0 GOL 1 ASİST OĞUZHAN 0 GOL 2 ASİST Q7 1 GOL 3 ASİST TOPLAM KATKILARI 1 GOL 6 ASİST....YOUNES BELHANDA 2 GOL 6 ASİST
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Eto'o Aslan oluyor
Toplam 19
Yorum
bjk ? yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş 23 5 m euro ya oyuncu sattı daha ne satması gerekiyor
Alanyaspor'dan hücuma takviye! Anlaşma sağlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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