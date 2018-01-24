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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    'dan hücuma takviye! Anlaşma sağlandı

    <a href="/index/alanyaspor?id=f913401e-016d-4837-8cbd-aadfc3635660" class="" rel="tag">Alanyaspor</a>'dan hücuma takviye! Anlaşma sağlandı

    Transfer çalışmalarına devam eden Aytemiz , devre arasında Karabükspor ile yollarını ayıran 28 yaşındaki ile prensipte anlaşma sağladı.

    Romanya Milli Takımı'nın da formasını giyen Torje, 2017- 2018 sezonunun ilk yarısında oynadığı Karabükspor formasıyla 15 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti. Daha önce Romanya'da üç farklı kulüpte forma giyen Torje, ülkesinde son olarak Dinamo Bükreş'te oynadı. Torje; Udinese, Granada, Espanyol, Konyaspor, Osmanlıspor, Terek Grozny ve Akhmat Grozny'de de oynadı.

    AUGUSTO'NUN DA İMZA ATMASI BEKLENİYOR
    Turuncu-yeşilli ekibin diğer anlaştığı isim ise 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Filipe Augusto oldu. Benfica'nın oyuncusu olan Augusto, Brezilya'da EC Bahia, Avrupa'da ise Rio Ave FC, Valencia, Braga ve Benfica forması giydi. Kiralık olarak prensip anlaşmasına varılan Filipe Augusto ve ile yarın resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

    VAGNER İDMANA KATILMADI
    Öte yandan Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Vagner Love, izinli olmamasına rağmen Aytemiz 'un sahasında Bursaspor karşılaşacağı maçın hazırlıklarında yaptığı akşam antrenmanına katılmadı.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:23
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